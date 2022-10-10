بدء تقليل الاغتراب لطلاب جامعة الأزهر اليوم.. اعرف الشروط

ويكون فتح تقليل الاغتراب بدءا من صباح اليوم وحتى مساء يوم 17 أكتوبر 2022 وذلك باختيار تقليل الاغتراب من موقع خدمات الجامعة.
ووفقا لبيان سابق من جامعة الأزهر، فإن تقليل الاغتراب سيكون بالضوابط التالية:
أولا بالنسب للطالبات
1- يكون تقليل الاغتراب للطالبات بين الكليات والشعب المتناظرة داخل وخارج القطاع الجغرافى دون التقيد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالبة أو ولى أمرها (صورة بطاقة الرقم القومى موضح بها العنوان)
2- لا يجوز تقليل الاغتراب لكليات الطب - الصيدلة - والمعاهد - وكذلك الكليات والشعب التى يتطلب القبول بها اختبار قدرات.
ثانيا: بالنسبة للطلاب
1- يكون تقليل الاغتراب للطلاب بين الكليات والشعب المتناظره داخل وخارج القطاع الجغرافى دون التقيد بالحد الأدنى ويشترط إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة للطالب أو ولى أمره (صورة بطاقة الرقم القومى موضح بها العنوان)
2- لا يجوز تقليل الاغتراب إلى كليات الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الهندسة - العلوم - الهندسة الزراعية - الزراعة - والمعاهد - كما لا يجوز تقليل الاغتراب إلى الكليات والشعب التى يتطلب القبول بها اختبار قدرات.
ثالثا: رسوم تقليل الاغتراب
يتم سداد رسوم تقليل الاغتراب المقررة وقدرها 210 جنيهات، وذلك بعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب على الموقع.
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