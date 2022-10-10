لتقصيرهم الوظيفى.. إحالة إمام مسجد السلطان أبو العلا والعاملين للتحقيق

جدة - نرمين السيد - قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إحالة إمام مسجد السلطان أبو العلا ومفتش المنطقة وجميع العاملين بالمسجد للجنة الانضباط والقيم بديوان عام الوزارة صباح اليوم الاثنين لتقصيرهم فى واجبهم الوظيفى.





وقالت الأوقاف، فى بيان لها، إنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة والمرفوعة من رئيس القطاع الدينى اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إحالة كل من: الشيخ عمرو سيد النجار على إمام مسجد السلطان أبو العلا، ومحمد أمين حامد عامل بمسجد السلطان أبو العلا، ومسعد فوزى محمد عامل بمسجد السلطان أبو العلا، وسعد جاد عبد النبى عامل بمسجد السلطان أبو العلا، وماهر محمود إمام عامل بمسجد السلطان أبو العلا، وأيمن إبراهيم محمد عبد الرحمن مفتش بإدارة أوقاف بولاق والزمالك، للجنة الانضباط والقيم صباح اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لتقصيرهم فى واجبهم الوظيفي.

من ناحية أخرى، انطلقت فعاليات اليوم الثانى فى ‏الأسبوع الدعوى بمسجد سيدنا الإمام الحسين ‏بالقاهرة، تحت ‏عنوان: حياة النبى صلى الله عليه وسلم أنموذج تطبيقى لصحيح الإسلام.

وقالت الأوقاف، فى بيان لها، إن المساجد استعادت دورها الريادى والتربوى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد امتلأ مسجد الإمام الحسين بالحاضرين فى الأسبوع الدعوى "ميلاد أمة"، فيما واصل العلماء حديثهم عن سيد الخلق وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم.