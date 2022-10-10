تعليم الجيزة: تسليم 64700 تابلت للصف الأول الثانوى العام

جدة - نرمين السيد - شهد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تسليم عدد 64700 تابلت للصف الأول الثانوى العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالجيزة تمهيداٌ لتسليمها على أبنائنا الطلاب بالمدرس.





وأكد وكيل الوزارة، تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات ومسئولى وحدة it بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب. يأتى ذلك تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم بتطوير العملية التعليمية وفى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

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