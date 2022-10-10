شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن تقلبات الطقس خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - تقلبات الطقس

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن منخفض الهند الموسمى رحل تماما عن البلاد، ورحلت رطوبته الخارقة لتذهب السيطرة لمرتفع العروض الوسطى برياح شمالية باردة نسبيا قادمة من جنوب أوروبا.

ولفتت الأرصاد إلى أن الأجواء، خلال الأيام المقبلة، ستكون مائلة للحرارة على شمال البلاد نهارا لطيفة ليلا وينخفض الإحساس بدرجة الحرارة؛ بسبب نشاط الرياح ليلا؛ وتكون الفرصة مهيأة لتكون الشبورة فى الصباح الباكر، وخصوصا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

طقس اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارعلى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما بسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك فرصا لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.