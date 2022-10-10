علاقة الفتوى بالتنمية المستدامة.. 10 معلومات عن المؤتمر العالمى للإفتاء

ويتناول مؤتمر هذا العام مناقشة موضوعات تتعلق بـ"الفتوى وأهداف التنمية المستدامة".
ونشرت صفحة دار الإفتاء المصرية، على فيس بوك، 10 نقاط من أجل التعرُّف على أبرز ما يقدِّمه المؤتمر هذا العام:
1- يشارك فى المؤتمر العالمى السابع للإفتاء وزراء وعلماء ومفتون ومختصون من 90 دولة حول العالم.
2- المؤتمر يشهد تمثيلًا عالى المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
3- يهدف المؤتمر إلى الربط بين عمارة الأرض وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية فى الكون.
4- كما يأتى على رأس أجندة المؤتمر ما يلي: دَور الفتوى فى القضاء على الفقر والجوع وتحقيق رفاهية الشعوب.
5- يبحث المؤتمر سبل إعادة بناء الوعى البشرى تجاه قضايا البيئة والمناخ.
6- يتناول المؤتمر العلاقة بين الفتوى والتنمية المستدامة وكيفية المساهمة فى حماية المناخ.
7- يناقش المؤتمر دَور الفتوى فى مواجهة معوقات التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
8- يشهد المؤتمر إطلاق العديد من المبادرات العالمية، من بينها: الإعلان عن ميثاق إفتائى لمواجهة التغيرات المناخية.
9- سيتم إطلاق المَعْلَمة المصرية للعلوم الإفتائية فى خمسين مجلدًا.
10- فى ختام فعاليات المؤتمر تُسلَّم جائزة الإمام القرافى للتميز الإفتائي، وتُمنح هذا العام لمفتى سنغافورة، سماحة الشيخ ناظر الدين محمد، ومؤسسة الإفتاء فى سنغافورة.
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