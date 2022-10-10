أسبوع «ميلاد أمة».. الأوقاف: المساجد تستعيد دورها فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وحاضر فيها ‏الدكتور بكر زكى عوض العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عبد الفتاح العوارى العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، وقدم لها بهاء عبادة المذيع بإذاعة القرآن ‏الكريم، وكان فيها القارئ الشيخ فتحى عبد المنعم خليف قارئًا، والمبتهل الشيخ بلال ‏مختار مبتهلا، وبحضور الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة.‏

وقالت الأوقاف، فى بيان لها، إن المساجد استعادت دورها الريادى والتربوى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد امتلأ مسجد الإمام الحسين بالحاضرين فى الأسبوع الدعوى "ميلاد أمة"، فيما واصل العلماء حديثهم عن سيد الخلق وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم.

ففى بداية كلمته قدم الدكتور بكر زكى عوض، الشكر ‏لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على تخصيص أسبوع دعوى احتفاءً ‏برسول الله صلى الله عليه وسلم فى سابقة لم يسبقه إليها أحدٌ غيره، مؤكدًا أن حياة ‏النبى صلى الله عليه وسلم كانت ترجمة حقيقية لأخلاق القرآن الكريم، وأنموذجًا ‏للإنسانية الراقية فى أسمى معانيها، فقد كان صلى الله عليه وسلم خير الناس للناس، وخير الناس لأهله، فكان نعم الزوج، ونعم الأب، ونعم الجد، فهذه زوجه خديجة رضى ‏الله عنها تصفه صلى الله عليه وسلم فتقول: "إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ ‏الْمَعْدُومَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ". ‏

وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد على الفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليها، وهى فطرة ‏الإيمان فلم يشبه شيء من شوائب الجاهلية، ولم يؤثر عنه أنه ‏سجد لصنم قط، وما عهد عليه شيء من سيئ الأخلاق‏ لا قبل البعثة ولا بعدها لأنه ربى على ‏عين ورعاية الله، حيث قال تعالى: "ألَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى".‏

وفى كلمته أكد الدكتور عبد الفتاح العوارى أن ‏الرحمة تجسدت فى أخلاقه، حيث امتن الله عليه بمكارم الأخلاق، ومحاسن الصفات، ‏وهو القائل عن نفسه صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا رحمة مهداة" وصدق الله حيث يقول: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا ‏رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ" والعالمين هم كل ما سوى الله تعالى فقد شملت رحمته صلى الله عليه ‏وسلم الإنس والجن والطير والملائكة والجماد والوحوش.

وأوضح أن المتأمل فى أحكام الشريعة التى دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏يرى منهج الاعتدال والوسطية واضحًا فى كل مجالاتها، تقول أم المؤمنين عائشة رضى ‏الله عنها: "مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ ‏يَكُنْ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ عنه"، ‏مؤكدًا أننا علينا أن نلتف حول سنته صلى الله عليه وسلم حتى تكون لنا نبراسًا يحقق ‏لنا السعادة فى الدنيا والآخرة، وإن أردنا مجتمعًا آمنًا مطمئنًا علينا أن نتأسى برسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم فى كل أفعاله.‏