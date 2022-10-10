رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل رئيس شركة باير كونسيومر كير

جدة - نرمين السيد - استقبل، اليوم الأحد، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، السيد ديرك أوسنبرج أنجلز، رئيس شركة باير كونسيومر كير لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وبكستان، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية؛ لمناقشة سبل التعاون بين الهيئة والشركة فى مجال التصنيع الدوائى، ومتابعة خطوات توطين مستحضرات باير فى مصر، ومناقشة آليات جعل مصر مركزًا تصديريًا للدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية، وذلك فى إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لملف توطين الصناعات الدوائية فى مصر، ورؤية مصر 2030.





واستعرض اللقاء تقريرًا حول خطوات توطين صناعة مستحضرات الشركة فى مصر، وذلك فى إطار سعى هيئة الدواء المصرية نحو تعميق توطين مختلف المستحضرات الدوائية، والحد من العبء الاستيرادى. جدير بالذكر أن البداية الخاصة بنقل تكنولوجيا التصنيع تشمل تصنيع عقارين من أكثر عقارات الشركة مبيعاً فى مصر، وهو ما يوفر عملة صعبة كانت تدفعها مصر نتيجة لاستيراد تلك الأدوية، ويدفع بعجلة الاستثمار الدوائى إلى الأمام. يأتى ذلك فى إطار دعم هيئة الدواء المصرية لتعميق توطين صناعة الدواء فى مصر، وزيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية؛ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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