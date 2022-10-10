أول كنيسة قبطية فى هولندا تحتفل بعيد تأسيسها

جدة - نرمين السيد - وصلى الأنبا أرسانى، أسقف هولندا القداس الإلهى وشاركه كهنة الكاتدرائية وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب القبطى أثناء القداس. وألقى الأنبا أرسانى كلمة روحية بعنوان الكنيسة أمنا تحدث فيها عن عمل الله الواضح فى الخدمة خلال العام الماضى وأيضا منذ تأسيس الكنيسة القبطية بهولندا عام 1985. وعقب صلاة الصلح أتم نيافته طقس رسامة شمامسة من أبناء الكنيسة فى رتبة "مرتل"، ومجموعة أخرى برتبة "قارئ"، ومجموعة ثالثة فى رتبة الإيبودياكون "مساعد الشماس" وسط فرحة شعب الكنيسة. وعقب القداس اتجه نيافته مع الشعب إلى مبنى المركز الثقافى أمام مبنى الكنيسة حيث افتتح السوق الخيرية، كما كانت هناك برامج ترفيهية وتعليمية للشباب والأطفال وأيضا برامج متنوعة للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، وفى نهاية اليوم احتفل الجميع بإيقاد شمعة جديدة من عمر الكنيسة.

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