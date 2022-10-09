وزير التربية والتعليم ينعى الطالبة بسملة أسامة ضحية الضرب بالسنبلاوين

وأكد حجازى أن الوزارة تفرض إجراءات مشددة لضمان سلامة سير العملية التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، ولن تقبل أى تجاوز سواء من قبل المعلم الذى يجب أن يكون بمثابة قدوة للطلاب، أو من جانب أى مسؤول ينتمى للوزارة، مشددا على أن أى تجاوز يقابل بحزم وإجراءات صارمة.
ووجه الوزير بإطلاق اسم الطالبة على إحدى قاعات المدرسة، كما وجه أيضا بسرعة صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالبة.
وتعدى معلم لغة عربية بالمدرسة الابتدائية بطرانيس العرب التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، على الطالبة بسملة أسامة، بالضرب بالعصا على رأسها، أثناء الحصة، الأسبوع الماضى، ما أدى لإصابتها بنزيف فى المخ، تم اكتشافه بعد عودتها إلى منزلها وإصابتها بإغماء، وتوفيت إثره اليوم.
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