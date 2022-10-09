التموين: نتوقع انخفاض أسعار السلع الفترة المقبلة ونستهدف مخزون استراتيجى لمدة عام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ سعر الأرز الدرجة الأولى في المجمعات الاستهلاكية 14.75 جنيه، ونتوقع أن تنخفض أسعار السلع نتيجة تحرك السلع في الخارج، كما حدثت انفراجات من الدولة وتذليل الأعباء أمام المستوردين لتقليل الفجوة.

وشدد خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc، على أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق مخزون استراتيجي آمن للسلع التموينية لمدة عام.

وأضاف أن التوريد يعمل على قدم وساق، لتجنب تفاوت الأسعار على مدار السنة: "ليس لدينا نقص في الأرز أو السكر أو الدواجن، حيث حصلت صناعة الدواجن على قدر كبير من اهتمام القيادة السياسية".

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، انه جرى تشكيل لجنة عليا لصناعة الدواجن وتطويرها، كما أن هناك مخزون استراتيجي آمن من الزيت، علاوة على ذلك، فإن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي أكثر من 6.5 شهر.

وحول ملف اللحوم، قال: "لدينا عدة أنواع منها، فاللحوم الطازجة بـ115 جنيه، ولحوم بلدي بـ145 جنيه في المجمعات، ويمكن للمواطن المصري الاختيار من بين عدة أنواع".

ولفت إلى أن منافذ وزارات التموين والزراعة والداخلية تبيع بأسعار مخفضة بأقل من تكلفتها بـ25% إلى 30% وذلك بجودة عالية.