أخبار مصرية

المنشآت الفندقية تطالب بتحرير المطاعم السياحية من مواعيد الغلق المقررة

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 10:28 مساءً - طالب عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية والفندقية، بتحرير المطاعم السياحية من أوقات الغلق المقررة من قبل مجلس الوزراء؛ حيث أن هذه المطاعم تستقبل ضيوف الخارج والمصريين.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن عادات السائحين هي التحرر من المواعيد، وعدم التقيد بأوقات معينة للخروج من أجل التنزه، لافتًا إلى أن المواعيد الجديدة للإغلاق تنتهي عن الساعة 1 صباحًا.
وأوضح أن السائح الذي يقيم في فنادق الغردقة وشرم الشيخ، اعتاد التنزه بعد وجبة العشاء حوالي الساعة العاشرة مساءً، لافتًا إلى أنه عند وجوده المطاعم مغلقة في هذا التوقيت ستمنحه شعورًا سيئًا، مطالبًا باستثناء هذه المطاعم من مواعيد الإغلاق.
وأكد أن أغلب الدول الأوروبية يوجد بها أماكن مخصصة للسهر للأجانب وأبناء الدولة حتى الصباح إذا أرادوا؛ وذلك مع الالتزام بعدم الإزعاج ومراعاة الآداب العامة؛ وهو الأمر الذي نطلبه من أي مكان سياحي يحتاج لتصريح عمل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا