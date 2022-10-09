المنشآت الفندقية تطالب بتحرير المطاعم السياحية من مواعيد الغلق المقررة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 10:28 مساءً - طالب عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية والفندقية، بتحرير المطاعم السياحية من أوقات الغلق المقررة من قبل مجلس الوزراء؛ حيث أن هذه المطاعم تستقبل ضيوف الخارج والمصريين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن عادات السائحين هي التحرر من المواعيد، وعدم التقيد بأوقات معينة للخروج من أجل التنزه، لافتًا إلى أن المواعيد الجديدة للإغلاق تنتهي عن الساعة 1 صباحًا.

وأوضح أن السائح الذي يقيم في فنادق الغردقة وشرم الشيخ، اعتاد التنزه بعد وجبة العشاء حوالي الساعة العاشرة مساءً، لافتًا إلى أنه عند وجوده المطاعم مغلقة في هذا التوقيت ستمنحه شعورًا سيئًا، مطالبًا باستثناء هذه المطاعم من مواعيد الإغلاق.

وأكد أن أغلب الدول الأوروبية يوجد بها أماكن مخصصة للسهر للأجانب وأبناء الدولة حتى الصباح إذا أرادوا؛ وذلك مع الالتزام بعدم الإزعاج ومراعاة الآداب العامة؛ وهو الأمر الذي نطلبه من أي مكان سياحي يحتاج لتصريح عمل.