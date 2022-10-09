وزير العمل والإسكان النيجيري يفتتح أول مركز لتقديم الخدمات الإلكترونية للجالية النيجيرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 10:28 مساءً - تشهد القاهرة في هذه الأيام زخما كبيرا في إطار تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا.

حيث شهد عمر اليعقوبي وزير العمل والاسكان الاتحادي بجمهورية نيجيريا اليوم افتتاح المركز النيجيري المصري للثقافة والاقتصاد لتقديم كافة الخدمات الخاصة بالفيزا والتأشيرات لكافة الجنسيات المقيمة علي أرض مصر والراغبة في السفر لنيجيريا ، إضافة إلي العديد من الخدمات الأخري التي سيتم تقديمها لأعضاء وأبناء الجالية النيجيرية في مصر .

وحضر فعاليات الافتتاح السفير نيورا اباريمي سفير جمهورية نيجيريا لدي مصر ، و محمود أحمدو رجل الأعمال النيجيري ورئيس الجمعية النيجيرية المصرية للثقافة والاقتصاد الاجتماعي ، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، و النائب سامح زكي نائب دائرة الدقي ، كما حضر الافتتاح أيضا عدد من رجال الأعمال المصريين والنيجيريين والقيادات الحكومية في البلدين .

ويعد افتتاح المكتب باكورة أعمال ومساعي الجمعية النيجيرية المصرية للثقافة والاقتصاد الاجتماعي التي يترأسها محمود احمدو رجل الاعمال النيجيري الكبير ، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والشعبية بين مصر ونيجيريا .

ويؤسس هذا المركز شراكة حقيقية بين الجانبين النيجيري والمصري ، حيث يمثل الجانب النيجيري مجموعة محمود احمدو ، فيما يمثل الجانب المصري مجموعة استثمارية قوية ذات عمق في العمل الاقتصادي المتنوع متمثلا في شركة OIS والمركز النيجيري المصري للثقافه والأقتصاد.

ومجموعة من رجال الأعمال المصريين أحمد العيسوي عماره و الدكتور محمد العيسوي عماره ، وخالد العيسوي عماره ،وحسام علي سليمان والذين يمتلكون العديد من الأستثمارات في مصر وأفريقيا وبعض دول الخليج، في المجال الطبي ومجال تصنيع الأدويه وتصدير الأدوية وتجارة وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبيه ، تتمثل في مجموعة فارما كير انترناشيونال للأستيراد والتصدير ، وشركة ميدكير هيلث لإدارة المشروعات ، وشركة فارما كير لتجارة وتوزيع الأدوية

وبعض الاستثمارات في المجال السياحي ومجال التنمية الزراعيه ومجال الاستثمار العقاري وشركات لإلحاق العماله المصريه بالخارج .

وفي إطار الزخم في العلاقات الاقتصادية المصرية النيجيرية تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة علي مدي أيام 10 و11 و 12 اكتوبر الجاري أضخم مؤتمر استثماري بين مصر ونيجيريا بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال من البلدين وفي حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين والنيجيريين ، في العاصمة الإدارية الجديدة .

وقال الدكتور يسري الشرقاوي " أن الجمعية تسعي من خلال تنظيم هذا المؤتمر الهام الي تقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وواحدة من أكبر الدول والاقتصادات الافريقية ” نيجيريا ” , مشيرا إلي أنه سيشارك في المؤتمر أكثر من 400 رجل أعمال مصري ونيجيري في تجمع تحتضنة العاصمة الإدارية الجديدة أيام 10 و 11 و 12 أكتوبر الجاري , وسيتم عقد برنامج مكثف جدا .

وأوضح أنه سيشارك ايضا في المؤتمر أكثر من 150 رجل أعمال نيجيري من بينهم أكبر 20 رجل أعمل نيجيري , ويعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية , وسيشارك في المؤتمر وزيرة التجارة والصناعة النيجيرية وكذلك وزراء الري والعمل والاسكان ورؤساء هيئات التصدير والاستثمار والبريد النيجيري والعديد من الشخصيات العامة في مصر ونيجيريا والسفير النيجيري في مصر .