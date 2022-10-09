وزير الصحة يستقبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولى، الذى وصل مصر، فى زيارة تستغرق عدة أيام لحضور فعاليات انعقاد اللجنة الإقليمية الـ 69 لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.





ومن المقرر أن تبدأ فعاليات انعقاد الدورة غداً الإثنين 10 أكتوبر، تحت شعار "الصحة قول وعمل"، بحضور الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من أصحاب المعالى وزراء الصحة لدول الإقليم وممثلو المنظمات العالمية والإقليمية والوطنية، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والأكاديميين. رحب الوزير بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مثمنًا الدور الذى تقوم به منظمة الصحة العالمية بمصر، لتعزيز النظام الصحى بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين. كان فى استقبال مدير عام منظمة الصحة العالمية؛ الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.

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