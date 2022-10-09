رئيس جامعة الأزهر يشيد بطب البنات فى النهوض والارتقاء برسالة الأطباء

وجه "داود" الشكر خلال كلمته فى افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الأول الذى تنظمه وحدة التعليم الطبى بكلية طب البنات بالجامعة تحت عنوان: «التعليم الطبى: نحو التميز فى تقديم الرعاية الصحية» لكلية الطب برئاسة الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسى، عميدة الكلية، ووكلاء الكلية، ومدير وحدة التعليم الطبى بالكلية.
وأوضح رئيس الجامعة أن هناك منافسة بين جميع المؤسسات الطبية نحو تقديم خدمات طبية متميزة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعنى بالإحسان والإتقان فى النواحى العلمية، ويعكس حرص كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة على المنافسة فى مجال الرعاية الصحية.
جدير بالذكر أن المؤتمر الدولى السنوى الأول لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة يعقد لمناقشة آليات التميز فى تقديم الرعاية الصحية، ويقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
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