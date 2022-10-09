لجنة استرداد أراضي الدولة: تلقينا 157 ألف طلب من مواطنين لتقنين أوضاعهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 09:30 مساءً - أكد أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، تنسيقهم مع المحافظات للمساهمة في تقنين أوضاع المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضعهم على أراضي الدولة، قائلا: "نعمل طوال 24 ساعة ولدينا إصرار على حل بعض الموضوع الإدارية".

وأضاف أحمد أيوب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أنه تم تلافي الأزمات الإدارية المتعلقة بتقنين أوضاع المواطنين الذين يضعون أيدهم على أراضي ملك الدولة، مفيدا بأنهم تلقوا 157 ألف طلب تم معاينتهم لتقنين أراضي الدولة، ولكن هناك الكثير تقدموا بتظلمات.

وتابع: "في حالة تظلم المواطنين من التسعير واعتباره مبالغ فيه بنحاول مع المحافظات نشوف ايه المشاكل وبنعمل لجان أخرى عشان نشوف التسعير مع المواطن"، مؤكدا أن الفكرة الأساسية للجنة هو التخفيف على المواطن وتقنين أوضاعهم دون تحميلهم أكثر مما يجب ومن يسدد المفروض عليه يتم فورا اصدار العقد له.

واستكمل: "اللي بيحاول يمتنع عن أداء الحقوق وإعطاء الدولة حقوقها يتم ضمه للإزالة لأنه تعدي على اراضي الدولة".