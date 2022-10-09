محافظ الوادى الجديد يبحث فصل التأمين الصحى عن فرع أسيوط

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، مع وفد الهيئة العامة للتأمين الصحى بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والدكتورة زينب عبد البارى مدير منطقة التأمين الصحى بالمحافظة، أخر مستجدات فصل المنطقة عن فرع أسيوط.





وأوضح المحافظ - وفقا لبيان - أنه تم الاتفاق على توفير مقر بديل للفرع لحين الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة المقر الدائم وذلك تيسيرًا على متلقى خدمات التأمين الصحى من المواطنين. كما استعرض المحافظ إجراءات اختبار العاملين بالوحدة الحسابية للفرع لبدء تفعيلها، موجها بالتنسيق مع جامعة الوادى الجديد لعقد اللجان الطبية بالمحافظة بالاستعانة بأساتذة كلية الطب البشرى.

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