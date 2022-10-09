إطلاق 3 ندوات كبرى للتوعية بدور الأسرة فى الحفاظ على استقرار المجتمع

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الدور الريادى الذى تقوم به الوزارات الثلاث نحو الأسرة ودورها فى الحفاظ على استقرار المجتمع.
وتهدف هذه الندوات إلى التثقيف العام بأهمية الاستقرار الأسرى، وبث روح السكن والمودة بين أفراد الأسرة باعتبار ذلك مطلبًا دينيًا ووطنيًا وإنسانيًا.
وتنطلق الدورة الأولى فى مديرية أوقاف القليوبية، بمسجد "ناصر - مدينة بنها" عقب صلاة العصر، يوم غد الإثنين، والثانية بمديرية أوقاف القاهرة، بمسجد "فاطمة الزهراء- مدينة نصر"، عقب صلاة العصر، يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجارى، فيما تنطلق الدورة الثالثة فى مديرية أوقاف الجيزة، بمسجد "مصطفى محمود - المهندسين" عقب صلاة العصر، وذلك يوم الخميس 13 أكتوبر الجارى.
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