محافظ دمياط تتابع المعدلات التنفيذية لمشروعات الخطة الاستثمارية لهذا العام

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2022، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور مديرى عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.





واطلعت المحافظ - وفقا لبيان - على آخر المستجدات ببنود الخطة وأيضا عرض موقف الاعتمادات والمصروفات للاستفادة من المبالغ المرصودة. وفى سياق متصل - ناقشت "المحافظ" آليات استكمال الاعمال المدرجة بالخطة وفقا للجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ مشروعات بقطاعات مختلفة، موجهة بدفع عجلة العمل بتلك المنظومة لتحقيق الهدف الأساسى من ملامح ومحاور الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق.

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