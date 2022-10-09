عاجل- وزارة الصحة تنفى اكتشاف أى حالة مصابة بشلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار أنه لا صحة لاكتشاف أى حالة مصابة بشلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية أو فى مجارى المياه أو الصرف الصحى.





وأوضح المتحدث فى تصريح اليوم الأحد أن الرسالة الصوتية المتداولة ليس لها أساس من الصحة ولم يتم رصد أى حالات مصابة بشلل الأطفال بأى محافظة من محافظات الجمهورية.

وتابع انه تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006.

وقال: "مصر لديها نظام قوى من برنامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصى للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعّال فى الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، كما تطلق الوزارة الحملات القومية والمحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال كإجراء متبع تقوم به الوزارة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال حيث تم إجراء 3 حملات خلال عام 2021.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالى ما تم تنفيذه من حملات تطعيم شلل الأطفال خلال الـ 5 سنوات الماضية 9 حملات.