محافظ دمياط توافق على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائى

جدة - نرمين السيد - وافقت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2023/2022 حتى 30 نوفمبر 2016 بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بالفصول، وذلك تلبيةً لمطالب أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالتعليم الإلزامى ونظراً لوجود عدد من الأماكن الشاغرة ببعض مدارس المرحلة الابتدائية بجميع الإدارات التعليمية.





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