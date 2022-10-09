الإسكان: وحدات سكن لكل المصريين جاهزة للاستلام فى أكثر من 70 مركز ومدينة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" يكون بشراء كراسة الشروط من مكتب البريد ودفع مقدم جدية الحجز البالغ 15 ألف جنيه لمحدودي الدخل و22 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن التقديم بدأ منذ 25 سبتمبر الماضي ومستمر حتى نهاية أكتوبر في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط ومطروح والإسكندرية ومحافظات الصعيد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" تغطى أكثر من 70 مركز ومدينة وجميعها وحدات جاهزة للاستلام.