وزير الصحة: تطعيم 18 ألف من العاملين بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تطعيم أكثر من 18 ألف من العاملين بالمنشآت السياحية وسائقى سيارات الأجرة بمدينة شرم الشيخ، بالجرعات التنشيطية المضادة لفيروس كورونا، من خلال حملة طرق الأبواب، ضمن خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ «COP 27» المقرر عقدة بشرم الشيخ مطلع نوفمبر 2022.





جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى، للوزير مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، الذى عقد اليوم الأحد، بمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات، عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس" لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات، وتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

راجع الوزير خلال الاجتماع، مستجدات تنفيذ خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ، وتجهيز الحجر الصحى بمطارى القاهرة، وشرم الشيخ الدوليين، فضلاً عن التأكد من كافة التجهيزات الطبية بالمستشفيات والفنادق، وكذلك تزويد المعامل بالكواشف والأجهزة اللازمة ومستلزمات الحماية الشخصية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن خطة التأمين، تتضمن حملات الرقابة على الأغذية، حيث تم المرور على 242 مطعم، منذ بداية شهر أغسطس وحتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجارى، ما أسفر عن ضبط وإعدام 7 أطنان و473 كيلوجرام من الأغذية المتنوعة، لتغير خواصها والشك فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى إعدام 546 لتر من العصائر والمشروبات، وتحرير 818 محضرا، وإغلاق 18 منشآة.

ولفت عبدالغفار إلى إطلاع الوزير على تقرير مفصل حول مشروع تشغيل 200 عيادة تخصصية بـ 50 وحدة صحية فى محافظة الغربية، وإجمالى الترددات عليها والذى بلغ 28 ألف و270 منتفع فى الفترة من 1 إلى 5 من شهر أكتوبر الجارى فى تخصصات (القلب، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الجراحة، الرمد، العلاج الطبيعى، النساء والتوليد، الجلدية، الأسنان، الباطنة، طب وتنظيم الأسرة، الأطفال)، حيث أشاد الوزير بالمشروع ووجه بالبدء فى تنفيذه فى مختلف المحافظات.

وأضاف متحدث وزارة الصحة أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول مستجدات العمل بمبادرة التشخيص والعلاج "عن بعد" Tele Medicine، وربطها بالمجالس الطبية المتخصصة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الوحدات التشخيصية، وتيسير حصول المرضى على حقهم فى العلاج على نفقة الدولة، لافتاً إلى اطلاع الوزير على الموقف التشغيلى للوحدات، حيث شدد على الالتزام بالصيانة الدورية للأجهزة لضمان استمرارية واستدامة تقديم الخدمة.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بالمناظرات الطبية ومعدلات العمل بوحدات التشخيص والعلاج «عن بعد» والتى أشارت إلى مناظرة 12 ألف و977 حالة منذ إنطلاق المبادرة وحتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجارى، وذلك بكافة وحدات التشخيص بالمحافظات فى مختلف التخصصات الطبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى توجيه الوزير خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من الخطط المستقبلية لكل قطاع من قطاعات الوزارة، لسرعة البدء فى تنفيذها، بما يخدم استراتيجية الوزارة فى الارتقاء بكافة جوانب المنظومة الصحية، مضيفا أن الوزير وجه وكلاء الوزارة بالمحافظات بوضع خطط واضحة للتعامل مع حالات الطوارئ، وتكثيف حملات المرور الدورية على المنشآت الصحية، لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من الالتزام بمنظومة الصيانة الدورية للمنشأة والأجهزة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات بكفاءة للمرضى.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على شرح مفصل حول إنجازات القوافل العلاجية، والتى تقدم خدماتها الصحية للمواطنين بالمناطق النائية والحدودية، وذلك منذ بداية شهر يناير 2022 وحتى شهر سبتمبر الماضى، حيث أفاد التقرير بإطلاق 1291 عيادة متنقلة، قدمت خدمات الكشف وصرف العلاج لـ مليون و596 ألف و308 منتفع، إلى جانب اطلاع الوزير على إنجازات القوافل العلاجية بمراكز وقرى "حياة كريم" بالمحافظات، حيث تم تنفيذ 323 قافلة طبية قدمت خدماتها لـ 431 ألف و535 مواطن.

ولفت متحدث الصحة إلى اطلاع الوزير على خطة القوافل العلاجية خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مؤكداً العمل فى القوافل العلاجية بإستراتيجية محددة تسهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المجانية المقدمة للمواطنين فى المناطق النائية والحدودية، وذلك من خلال فرق عمل عمل مؤهلة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بجودة عالية.