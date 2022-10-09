مدبولى يتابع مستجدات طرح حصص فى بعض الفنادق أمام المستثمرين

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة الخطوات التى يتم تنفيذها فيما يتعلق بالاستعداد لطرح حصص فى عدد من الفنادق المميزة، وكذا الإجراءات التى تمت بشأن تقييم تلك الفنادق، وكذا الدراسات التى تتم حول طرح حصص فيها، خاصة فى ظل تقدم أكثر من جهة بطلبات بشأن التعامل على عدد من الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول جهود التنسيق بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بشأن طرح حصص فى بعض الفنادق المميزة، التابعة لشركة "إيجوث"، وتتم الإجراءات مع الشركات المتخصصة، موضحًا أنه تم التنويه كذلك إلى أن هناك مستثمرين دوليين وصناديق استثمار تقدموا بالفعل بعروض فى هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه يتم التنسيق بين الوزارتين بشأن إجراءات الطرح، كما تتم حاليا عملية التقييم لتلك الفنادق.

حضر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والمهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وعدد من المسؤولين.