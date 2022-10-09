رئيس جامعة طنطا: مبادرة حياة كريمة أيقونة الجمهورية الجديدة فى بناء الإنسان

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى إن مبادرة "حياة كريمة" تعد أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديث وترس محرك فى عجلة التنمية المستدامة حيث تعد بمثابة أيقونة الجمهورية الجديدة فى بناء الإنسان.





جاء ذلك خلال استضافة الجامعة اليوم الأحد، فعاليات أولى الندوات التوعوية الطلابية لمؤسسة "حياة كريمة " تحت عنوان "تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات" بحضور الدكتور محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة زينب سامى المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية وعدد كبير من طلاب مختلف كليات الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة - وفقا لبيان للجامعة - أن الندوة تأتى فى إطار سلسلة من الندوات التوعوية التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعى والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهًا رسالة شكر وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا أننا من قلب الدلتا النابض نؤكد دعمنا المستمر لأهداف التنمية المستدامة التى تسعى لتحقيقها مؤسسة حياة كريمة من توفير مسكن أدمى وبيئة كريمة وتمكين اقتصادى واجتماعى لكل المصريين فى كافة النجوع والقرى النائية.

وأشار الدكتور محمود زكى إلى أن معدلات الإنجاز التى حققها مشروع حياة كريمة خلال ثلاث سنوات غير مسبوقة فى المشروعات القومية على مستوى القطر المصرى لتحسين مستوى الحياة فى كافة المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى لتعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات من خلال ما تنظمه من زيارات ميدانية للطلاب للاطلاع على ما تم إنجازه من مشروعات قومية لمؤسسة حياة كريمة لتكون المؤسسة نموذجًا يحتذى به فى مجال العمل التطوعى باعتبارها قوة فاعلة تشارك فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة.