الجزيري وزيزو ونداى يقودون هجوم الزمالك أمام فلامبو البوروندى فى الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، التشكيل الذى سيخوض به مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها السابعة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - أحمد مصطفى" زيزو" - إبراهيما نداي

خط الهجوم : سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومصطفى الزناري وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.