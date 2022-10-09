رئيس جامعة بنى سويف: الجامعات الأهلية هدية الرئيس السيسى لأبنائه الطلاب

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة بنى سويف القائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية الدكتور منصور حسن، أن الدولة حريصة على دعم وإنشاء الجامعات الأهلية وإعطاء الفرصة لأبنائها الطلاب للالتحاق بكافة كليات الجامعات الأهلية والتى لا تهدف إلى الربح، وأن الجامعات الأهلية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبنائه الطلاب على مستوى الجمهورية وفق أحدث النظم الحديثة، وحرصه على مصلحتهم وتأهيلهم على أعلى مستوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، وأن الجامعات الأهلية تعد من المشروعات القومية التى تمثل طفرة فى مجال التعليم العالى.





جاء ذلك فى تصريح عقب تفقد رئس الجامعة اليوم الأحد للدراسة بعدد من كليات الجامعة الأهلية للاطمئنان على سير الدراسة وانتظامها داخل قاعات التدريس والمعامل بحضور الدكتورة سحر داود مساعد رئيس الجامعة الأهلية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، ومنسقى البرامج بالكليات. ودار حوار بين الدكتور منصور حسن والطلاب حول الدراسة بالجامعة، للتعرف على مقترحاتهم خلال الفترة القادمة، والرد على كافة استفساراتهم والعمل على حلها فى أسرع وقت، مطالباً الطلاب ببذل مزيد من الجد والاجتهاد، حيث سيتم تقديم منح للطلاب المتفوقين خلال دراستهم بالجامعة للاستمرار فى تفوقهم، وتوفير كل ما يحتاجونه خلال دراستهم. كما أجرى القائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية الدكتور منصور حسن، جولة لمتابعة الخدمات التى يتم توفيرها للطلاب بكافتيريا الجامعة وشدد على توافرها بأسعار مناسبة، وضرورة الحرص على إجراءات السلامة والصحة المهنية.

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