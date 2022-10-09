محافظ دمياط يؤكد استمرار رصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - ووجهت المحافظ تعليمات مشددة إلى الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أى متغيرات يتم رصدها وسرعة التعامل مع أية مخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المحافظ اليوم الأحد، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ورؤساء الإدارات الهندسية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وشددت المحافظ، على أن العمل بمنظومة المتغيرات المكانية مازال مستمرا، مشيرة إلى أنه يتم تقديم تقرير دورى بشأن ما تم تنفيذه بهذا الخصوص، لافتة إلى أنه يتم متابعة آخر المستجدات بشكل مستمر.

وأكدت أنه لن يتم السماح بتلك الظاهرة مرة أخرى، موضحة أن منظومة المتغيرات المكانية تم دعمها بكافة الإمكانات، علاوة على تدريب العاملين على آلية التعامل مع المنظومة لدعم الجهود المبذولة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.