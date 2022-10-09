محافظ الإسكندرية: المجلس الاقتصادى الاجتماعى بادرة أمل لدفع عجلة التنمية

جاء ذلك خلال عقد المحافظ الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادى الاجتماعى الاستشارى لمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بعد إصدار المحافظ قرارا بإنشاء وتشكيل المجلس للمشاركة فى وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
وأضاف المحافظ أن الإسكندرية لها طبيعة اقتصادية خاصة حيث أنها تمتلك 40 % من الصناعة فى مصر ولديها أكبر الموانئ، مؤكدا الحرص على تشجيع المناخ الاستثمارى بالإسكندرية على نطاق أوسع وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية.
وأوضح أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا فى كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة وذلك فى إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التى تعمل على انتعاش الاقتصاد المصرى.
حضر الاجتماع، اللواء نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وقيادات محافظة الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ومحمد هانو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والدكتورة عزة محفوظ رئيس جمعية سيدات الأعمال بالإسكندرية، وممثلى جمعية المستثمرين بمنطقة النهضة الصناعية، وممثلى جمعية المستثمرين بمنطقة مرغم الصناعية.
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