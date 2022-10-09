بعد تعريضه حياة المواطنين للخطر.. ضبط قائد نقل لتحميل سيارات خردة والسير بها دون وسائل تأمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 05:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً سير قائد إحدى سيارات النقل بنطاق مديرية أمن البحيرة محمل عليها عدد من "السيارات الخردة" والسير بها دون وسائل تأمين .. مُعرضاً حياة المواطنين للخطر.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد قائد السيارة النقل وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة)، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بقيادته السيارة على النحو الوارد بمقطع الفيديو ، وتحميل عدد (8) سيارات خردة لصالح أحد تجار الخردة .. كما أرشد عن السيارة النقل بمحل إقامته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.