بقيمة 3 مليون جنيه.. ضبط 50 كيلو حشيش و16 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 05:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الإسكندرية) حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد 16 ألف قرص مخدر – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,000,000) ثلاثة مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.