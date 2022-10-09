رئيس الوزراء يبحث سبل توطين صناعة الطلمبات مع إحدى الشركات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 05:27 مساءً - مدبولي: التنسيق للاستفادة من إمكانات الشركة في المشروعات التي تنفذها الدولة حاليا وعلى رأسها "حياة كريمة"

نرحب باستثماراتكم والتوسع في التصنيع المحلي .. فهناك طلب لن يتوقف لهذه المنتجات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لبحث تعزيز فرص التعاون المُمكنة بين الحكومة وشركة " والشركة المصرية الألمانية للمضخات روهربمبن مصر"، المتخصصة في إنتاج الطلمبات، فيما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما حضر الاجتماع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عصام جلال، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات، والمهندس نهاد عبدالسلام، مساعد مدير عام الشركة الألمانية للمضخات، والسيد/عصام بحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى المنطقة الحرة بمدينة نصر، عرض مسئولو " روهربمبن مصر " استعدادهم للمساهمة في توطين صناعة الطُلمبات الخاصة بمشروعات مياه الشرب في مصر، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية كلّف بالتنسيق من أجل زيادة مجالات التعاون مع الشركة فيما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التنسيق مع كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لبحث فرص الاستفادة من إمكانات الشركة في المشروعات التي تنفذها الدولة حاليا، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد حسن، مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات "روهربمبن مصر"، إلى أن الشركة متخصصة في إنتاج مضخات المياه، ومضخات مكافحة الحريق، وكذا المضخات المستخدمة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي، ويوجد لها مصانع في 12 دولة حول العالم.

وأوضح أن شركة "روهربمبن مصر" التي تم تأسيسها في عام 2006، بالشراكة مع عدد من الجهات التابعة لوزارة البترول، تمتلك مصنعا لها في السويس، حيث تم بدء الإنتاج به (المرحلة الأولى) عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ تم تشغيل المرحلتين الثانية والثالثة للمصنع، كما تم إجراء أول توسع للمصنع في عام 2013، كما أجرت الشركة التوسع الثاني لها خلال العام الجاري.

وأعرب عن أن الشركة تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من التوسعات فيما يتعلق بطاقة الماكينات والتوسع في المصنع (المساحة) وزيادة صادراته خاصة إلى السوق الأفريقية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددا من المناقشات بين مُمثلي الشركة ومسئولي الحكومة، كما تم طرح صور التعاون المُمكنة مع الشركة فيما يتعلق بمتطلبات المشروعات الجاري تنفيذها خاصة في قطاع مياه الشرب.

وكشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أنه يجري التنسيق أيضا مع إحدى الشركات لتعزيز توطين صناعة الطلمبات في مصر، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم توفير أرض لهذه الشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وستتولى الشركة بناء مصنع لها على هذه الأرض، كما ستقوم بإنشاء مسبك، مؤكدا أنه يوجد طلب حقيقي على الطلمبات في السوق المحلية، فضلا عن وجود فرص واعدة للتصدير، ومن ثم نرحب بأي استثمارات أخرى في هذا القطاع.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية التوصل إلى اتفاق مع الشركة، طبقا لقدراتها، سواء فيما يتعلق باحتياجات ومتطلبات مشروعات مياه الشرب، أو الصرف الصحي، لافتا إلى ما يحظى به ملف التصنيع المحلي من اهتمام، قائلاً:" تولي الحكومة أهمية قصوى لملف تعميق التصنيع المحلي بصورة كبيرة".

وجدد مدبولي ترحيبه بممثلي الشركة، معربا عن تطلعه لتوسيع استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة ومؤكدا في هذا الإطار أن هناك حجما هائلا من المشروعات الجاري تنفيذها في مصر، والتي تعد الطلمبات أحد أهم مكوناتها، قائلا: هذه رسالة واضحة يجب أن تنقلوها إلى مسئولي الشركة في ألمانيا، نحن نرحب بزيادة استثماراتكم، والتوسع في التصنيع المحلي، مؤكدا أنه يوجد لدينا طلب لن يتوقف لهذه المنتجات.