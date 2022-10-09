رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل رئيس شركة باير كونسيومر كير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 05:27 مساءً - استقبل، اليوم الأحد الموافق ٩ أكتوبر، السيد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، السيد ديرك أوسنبرج أنجلز، رئيس شركة باير كونسيومر كير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وبكستان، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية؛ لمناقشة سبل التعاون بين الهيئة والشركة في مجال التصنيع الدوائي، ومتابعة خطوات توطين مستحضرات باير في مصر، ومناقشة آليات جعل مصر مركزًا تصديريًا للدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية، وذلك في إطار دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لملف توطين الصناعات الدوائية في مصر، ورؤية مصر ٢٠٣٠.

واستعرض اللقاء تقريراً حول خطوات توطين صناعة مستحضرات الشركة في مصر، وذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية نحو تعميق توطين مختلف المستحضرات الدوائية، والحد من العبء الاستيرادي.

جدير بالذكر أن البداية الخاصة بنقل تكنولوجيا التصنيع تشمل تصنيع عقارين من أكثر عقارات الشركة مبيعاً في مصر، وهو ما يوفر عملة صعبة كانت تدفعها مصر نتيجة لاستيراد تلك الأدوية، ويدفع بعجلة الاستثمار الدوائي إلى الأمام.

يأتي ذلك في إطار دعم هيئة الدواء المصرية لتعميق توطين صناعة الدواء في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية؛ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.