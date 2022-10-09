مدبولى يبحث سبل توطين صناعة الطلمبات

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى المنطقة الحرة بمدينة نصر، عرض مسئولو روهربمبن مصر استعدادهم للمساهمة فى توطين صناعة الطلمبات الخاصة بمشروعات مياه الشرب فى مصر، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية كلف بالتنسيق من أجل زيادة مجالات التعاون مع الشركة فيما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا الاجتماع يأتى بهدف التنسيق مع كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لبحث فرص الاستفادة من إمكانات الشركة فى المشروعات التى تنفذها الدولة حاليا، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد حسن، مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات روهربمبن مصر، إلى أن الشركة متخصصة فى إنتاج مضخات المياه، ومضخات مكافحة الحريق، وكذا المضخات المستخدمة فى مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعى، ويوجد لها مصانع فى 12 دولة حول العالم.

وأوضح أن شركة روهربمبن مصر التى تم تأسيسها فى عام 2006، بالشراكة مع عدد من الجهات التابعة لوزارة البترول، تمتلك مصنعا لها فى السويس، حيث تم بدء الإنتاج به "المرحلة الأولى" عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ تم تشغيل المرحلتين الثانية والثالثة للمصنع، كما تم إجراء أول توسع للمصنع فى عام 2013، كما أجرت الشركة التوسع الثانى لها خلال العام الجارى.

وأعرب عن أن الشركة تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من التوسعات فيما يتعلق بطاقة الماكينات والتوسع فى المصنع (المساحة) وزيادة صادراته خاصة إلى السوق الأفريقية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددا من المناقشات بين ممثلى الشركة ومسئولى الحكومة، كما تم طرح صور التعاون الممكنة مع الشركة فيما يتعلق بمتطلبات المشروعات الجارى تنفيذها خاصة فى قطاع مياه الشرب.

وكشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أنه يجرى التنسيق أيضا مع إحدى الشركات لتعزيز توطين صناعة الطلمبات فى مصر، مشيرا فى هذا السياق إلى أنه سيتم توفير أرض لهذه الشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وستتولى الشركة بناء مصنع لها على هذه الأرض، كما ستقوم بإنشاء مسبك، مؤكدا أنه يوجد طلب حقيقى على الطلمبات فى السوق المحلية، فضلا عن وجود فرص واعدة للتصدير، ومن ثم نرحب بأى استثمارات أخرى فى هذا القطاع.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية التوصل إلى اتفاق مع الشركة، طبقا لقدراتها، سواء فيما يتعلق باحتياجات ومتطلبات مشروعات مياه الشرب، أو الصرف الصحى، لافتا إلى ما يحظى به ملف التصنيع المحلى من اهتمام، قائلا: تولى الحكومة أهمية قصوى لملف تعميق التصنيع المحلى بصورة كبيرة.

وجدد مدبولى ترحيبه بممثلى الشركة، معربا عن تطلعه لتوسيع استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة ومؤكدا فى هذا الإطار أن هناك حجما هائلا من المشروعات الجارى تنفيذها فى مصر، والتى تعد الطلمبات أحد أهم مكوناتها، قائلًا: "هذه رسالة واضحة يجب أن تنقلوها إلى مسئولى الشركة فى ألمانيا، نحن نرحب بزيادة استثماراتكم، والتوسع فى التصنيع المحلى، مؤكدا أنه يوجد لدينا طلب لن يتوقف لهذه المنتجات".

حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما حضر الاجتماع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عصام جلال، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، مدير عام الشركة المصرية الألمانية للمضخات، والمهندس نهاد عبدالسلام، مساعد مدير عام الشركة الألمانية للمضخات، وعصام بحيرى، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار.