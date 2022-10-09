وزير التعليم يتابع فعاليات اليوم الثالث لبطولة دورى شمال إفريقيا للمدارس

جدة - نرمين السيد - حضر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثالث من بطولة دورى شمال إفريقيا للمدارس، باستاد 30 يونيو، والتى تقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الإفريقى لكرة القدم والاتحاد المصرى للرياضة.





وحرص الوزير، على الحديث مع الطلاب المشاركين فى البطولة، مطالبا الطلاب بالتحلى بالروح الرياضية خلال منافسات البطولة، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الحقيقى من البطولات المجمعة. وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، أوضح الدكتور رضا حجازى، أن الدولة مهتمة بتشجيع اكتشاف المواهب ورعاية الموهوبين ومنها النشاط الرياضى والسعى نحو تطوير قدرات الشباب.

وحضر فعاليات اليوم الثالث محمود الهمامى، الأمين العام لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، وعبد الحكيم الشلمانى، رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، وجيرسين سينا ديملو مدير إدارة بطولات المدارس بالاتحاد الإفريقى.



ومن الجانب المصرى، الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصرى والعربى للرياضة المدرسية، وجمال علام، رئيس اتحاد كرة القدم، ووليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم، وحاتم سرور، المنسق العام للبطولة، والدكتورة جيهان علام، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية.

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