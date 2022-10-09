حياة كريمة.. محافظ الغربية: الفن والمسارح تساعد فى نشر التنوير والوعى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم الأحد، لمتابعة عروضه الفنية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، وإشراف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة، وذلك من خلال العرض الفنى "محطة مصر" والذى يقدمه فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفنى للمسرح.

وأضاف "رحمى" أن الفن والمسارح تساعد فى نشر التنوير والوعى من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم أشكال الفكر والفن كافة، وتعد قفزة فى مسار تحقيق العدالة الثقافية بين أطياف المجتمع المصرى ونافذة لوصول المنتج الثقافى إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن المشروع تنظمه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوى التابعة للبيت الفنى للمسرح، حيث من المقرر أن يتواصل عرض المسرحية بقريتى "مسجد وصيف، وتفهنا العزب".

وتابع أن العروض تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، وبالتعاون مع إدارات البرامج الثقافية بوزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومديرية ثقافة الغربية.

وتدور أحداث العرض الفنى "محطة مصر" حول فتاة صغيرة تضل طريقها داخل محطة مصر، وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، وتتوالى الأحداث من خلال مجموعة من اللوحات الفنية التى تحث على المواطنة من خلال مجموعة مشاهد للعرائس فى محطة مصر.