أحمد دياب: المتحدة وتذكرتي قدما تضحيات كبيرة في الموسم الماضي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - وجه أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن الشركة الراعية والشركة المتحدة وتذكرتي قدموا تضحيات كبيرة في الموسم الماضي لتطوير المسابقة الدوري واستحداث بطولة جديدة هي كأس الرابطة.

وأوضح ان هناك العديد من المكتسبات في الموسم الماضي منها خوض المباريات بنظام الذهاب والاياب داخل وخارج الارض لاول مرة منذ 1966 وكذلك تطوير المسابقة على صعيد البث والنقل التليفزيوني والتسويقي.

وتقام ظهر اليوم الأحد قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023 بأحد الفنادق الخاصة على كورنيش النيل بالقاهرة، لتحديد مباريات البطولة بالكامل، وذلك تحت اشراف رابطة الأندية المحترفة المصرية.

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .