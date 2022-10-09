الهجرة: حريصون على التعاون مع المنظمات الدولية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندى، حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية فى إطار تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.





جاء ذلك مع إعلان وزارة الهجرة، اليوم الأحد إدراج مجموعة جديدة - مكونة من 48 شخصا من العمالة الماهرة - فى آلية التنقل لشغل وظائف فى ألمانيا بمجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن والفندقة والضيافة.

وذكر بيان لوزارة الهجرة أن إدراج مجموعة جديدة لشغل وظائف بألمانيا جاء فى إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمى "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال إفريقيا THAMM" بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، وكذلك فى ضوء تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل فى ألمانيا الذى تنفذه وزارة الهجرة، جنبا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ فى مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية BA.

وأوضحت وزارة الهجرة أن ذلك جاء بعد عملية اختيار مكثفة ومقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين فى القائمة المختصرة قامت بها الوزارة جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، وهذه المجموعة تعد المجموعة الرابعة والأخيرة من مجموعات العمالة الماهرة التى تم إدراجها فى البرنامج.

وفى هذا السياق، ثمنت سها جندى التعاون القائم بين الوزارة وبين الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ فى مصر، والذى يهدف إلى دعم شبابنا ومساعدتهم فى إيجاد فرص للتدريب والتأهيل والعمل فى ألمانيا، كما قدمت خالص لوكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية.

ووجهت الوزيرة رسالة إلى مجموعة الشباب الذين تم اختيارهم قائلة: "إن المعيشة فى ألمانيا تختلف بالطبع عنها فى مصر، لذلك لابد أن تتأهلوا لكيفية التعامل والاندماج فى المجتمع الألمانى، كما أنكم تمثلون مصر وكل ما ستقدمونه من عمل وحرفية والتزام يعكس صورة وطنكم فى وسط المجتمع الذى ستقيمون فيه".

كما تم توقيع المجموعة الجديدة لاتفاقية التحاقهم ببرنامج THAMM مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وذلك بحضور السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى، وشهيرة واصف مدير ملف الهجرة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

من جانبه، قال السفير محمد خيرت إن الخطوة القادمة هى إلحاق المجموعة المختارة بمرحلة إعداد ما قبل المغادرة للعمل فى ألمانيا، ومن المقرر أن يبدأوا بدورات اللغة الألمانية بداية من 29 أكتوبر لمدة 8 أشهر حتى الوصول لمستوى B1، وبشكل متزامن سيتم إمدادهم ببرامج تحضيرية للحياة اليومية والإدماج فى بيئة العمل بألمانيا، وكذلك دورات تدريبية حول آلية كتابة السير الذاتية وخطابات التحفيز والمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل بألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج إجمالى 86 شخصا من المجموعات السابقة فى آلية التنقل للعمل والتدريب فى ألمانيا، حيث يتم تأهيلهم من خلال البرنامج وإعدادهم قبل المغادرة، وقد سافر حتى الآن 14 متدربا و2 من العمالة الماهرة إلى ألمانيا بعد انتهاء فترة إعدادهم.

كما سبق وأعلنت وزارة الهجرة فتح باب التقديم للباحثين عن فرصة تدريب مهنى فى ألمانيا بمجالات الفندقة والضيافة والخبازة والتشييد والبناء، بالإضافة إلى مجالات الصرف الصحى وتكنولوجيا التدفئة وتكييف الهواء، والموعد النهائى لتقديم الطلبات هو 8 أكتوبر 2022.