مدبولى يتابع الترتيبات اللوجستية الخاصة بمؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير أشرف إبراهيم، منسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولى الشركة المنظمة لعدد من الفعاليات الخاصة بالمؤتمر.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تكثيف جهود كافة الأجهزة المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث العالمى الضخم، ليخرج بالصورة التى تعكس قدرة مصر على التنظيم، لاسيما وأن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، فضلا عما يتمتع به من اهتمام دولى واسع النطاق.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولى بالدور المحورى الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى فيما يخص قضايا المناخ والموضوعات ذات الصلة بأجندة مؤتمر COP27، مؤكدا أن المجتمع المدنى سيكون شريكا رئيسيا فى نجاح هذا المؤتمر، بفضل جهوده فى تقديم أفكار ومبادرات بناءة تخدم قضية المناخ، والمساهمة فى رفع الوعى بقضية تغير المناخ.

واستعرض الاجتماع، تفاصيل كافة الترتيبات اللوجستية المتعلقة باستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بداية من استقبال الضيوف فى المطارات، وحتى مغادرتهم بعد انقضاء فعاليات المؤتمر.

وبحث الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتنظيم فعالية افتتاح مؤتمر المناخ، لاسيما وأن قائمة حضوره تتضمن عددا كبيرا من قادة الدول، والشخصيات العالمية البارزة، والمنظمات الفاعلة، وتطرق الاجتماع أيضا إلى موقف تجهيز المنطقتين الخضراء والزرقاء، حيث من المخطط أن تشهد المنطقة الخضراء عرض مشروعات وابتكارات القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والشباب، والوزارات المختلفة، فيما يخص التصدى لآثار تغير المناخ.

وتشهد المنطقة الزرقاء، التى ستديرها سكرتارية الأمم المتحدة، فعاليات يشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، وغيرها من الهيئات التى يتم اعتمادها.