وزير القوى العاملة: التشريعات المصرية تطبق الحريات النقابية

جدة - نرمين السيد - أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، فى الأهداف المشتركة، خصوصا فى مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر"، الذى جرى إطلاقه فى مارس 2020.





وأوضح أن هذا المشروع يحتوى على مجموعة من المحاور والتى تتمثل فى تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، والحوار المجتمعى بين كل الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية، ودعم برنامج العمل الأفضل، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على نجاح هذا المشروع كونه يحقق المزيد من الاستقرار فى مواقع العمل وبالتالى زيادة الإنتاج وخدمة التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم، الأحد، ووفد من منظمة العمل الدولية برئاسة جمال أغمانى استشارى مشروع تعزيز علاقات العمل بالمنظمة.

وأوضح الوزير أن تشريعات الدولة المصرية تطبق الحريات النقابية على أرض الواقع، فمن حق كل عامل الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة، كما أنها تساند العمل النقابى، كونه يمثل أحد أضلع الثلاثية التى تضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وقال إنه من مصلحة الدولة وجود منظمات نقابية قوية وواعية، مقترحا على المنظمة تبنى برامج لتوعية الراغبين فى ممارسة العمل النقابى قبل ترشيحهم فى العملية الانتخابية، من خلال إعداد دورات تدريبية لهم فى القوانين ذات الصلة، وعلى المفاوضة الجماعية والدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال، فضلا عن تعزيز دور النقابى فى القيام بدوره كمحام للعمال، وتوعيتم بحقوقهم وواجباتهم بالطرق المشروعة.

من جانبه، أوضح أغمانى أن هناك نتائج إيجابية وخطوات ملموسة على أرض الواقع تمت فى المشروع، فضلا عن دوره فى خلق علاقات إيجابية بين الأطراف الثلاثية، مشيدا بالتطور الذى حدث خلال إجراء انتخابات التنظيمات النقابية فى دورتها 2022-2026، حيث تم تلافى عدد من الصعوبات والمشكلات التى كانت تواجه العملية الانتخابية فى الدورة السابقة 2018-2022.

وأشار الى أن المنظمة ستقوم بالاستجابة لمقترح وزير القوى العاملة بوضع تصور لتدريب راغبى الانضمام للعمل النقابى والنقابيين، لنشر التوعية بالدور المهم الذى تقوم به التنظيمات النقابية.

يذكر أن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر"، تم إطلاقه فى مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال فى إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثانى: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعى فى مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل فى مصر، وهو البرنامج المعنى بتمكين المنشآت العاملة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.