وزير المالية ومحافظ بورسعيد يشهدان مناقشة رسالة دكتوراة ماجستير بكلية تجارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - شهد الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات مناقشة رسالة دكتوراة "تسعير تأمين التوقف عن العمل بسبب الحريق" بمقر كلية تجارة جامعة بورسعيد، وبحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد وعدد من الأساتذة بجامعة القاهرة وجامعة بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للسيد وزير المالية لحرصه على المشاركة في فعاليات تلك المناقشة البحثية المتميزة على أرض بورسعيد ، مؤكدا على أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد .

ومن جانبه، أشاد وزير المالية بالبحث العلمي، والذي يساهم في اثراء الحياة العملية والعلمية ، مشيدا بجامعة بورسعيد ، ودورها العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، وما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى.