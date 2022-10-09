”الهجرة” تعلن إدراج مجموعة جديدة من العمالة المصرية الماهرة لشغل وظائف بألمانيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا THAMM" بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، وفي إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا الذي تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جنبا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية BA، أعلنت وزارة الهجرة أنه تم إدراج مجموعة جديدة - مكونة من 48 شخصا من العمالة الماهرة - في آلية التنقل لشغل وظائف في ألمانيا بمجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن والفندقة والضيافة.

وأوضحت وزارة الهجرة أن ذلك جاء بعد عملية اختيار مكثفة ومقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة قامت بها الوزارة جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، وهذه المجموعة تعد المجموعة الرابعة والأخيرة من مجموعات العمالة الماهرة التي تم إدراجها في البرنامج.

وفي هذا السياق، ثمنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة التعاون القائم بين الوزارة وبين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر، والذي يهدف إلى دعم شبابنا ومساعدتهم في إيجاد فرص للتدريب والتأهيل والعمل في ألمانيا، كما قدمت خالص لوكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية في إطار تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ووجهت الوزيرة رسالة إلى مجموعة الشباب الذين تم اختيارهم قائلة: "إن المعيشة في ألمانيا تختلف بالطبع عنها في مصر، لذلك لابد أن تتأهلوا لكيفية التعامل والاندماج في المجتمع الألماني، كما أنكم تمثلون مصر وكل ما ستقدمونه من عمل وحرفية والتزام يعكس صورة وطنكم في وسط المجتمع الذي ستقيمون فيه".

وفي نفس السياق أيضا، تم توقيع المجموعة الجديدة لاتفاقية التحاقهم ببرنامج THAMM مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك بحضور السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والسيدة شهيرة واصف مدير ملف الهجرة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ومن جانبه، قال السفير محمد خيرت إن الخطوة القادمة هي إلحاق المجموعة المختارة بمرحلة إعداد ما قبل المغادرة للعمل في ألمانيا، ومن المقرر أن يبدأوا بدورات اللغة الألمانية بداية من 29 أكتوبر لمدة 8 أشهر حتى الوصول لمستوى B1، وبشكل متزامن سيتم إمدادهم ببرامج تحضيرية للحياة اليومية والإدماج في بيئة العمل بألمانيا، وكذلك دورات تدريبية حول آلية كتابة السير الذاتية وخطابات التحفيز والمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل بألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج إجمالي 86 شخصا من المجموعات السابقة في آلية التنقل للعمل والتدريب في ألمانيا، حيث يتم تأهيلهم من خلال البرنامج وإعدادهم قبل المغادرة، وقد سافر حتى الآن 14 متدربا و2 من العمالة الماهرة إلى ألمانيا بعد انتهاء فترة إعدادهم.

كما سبق وأعلنت وزارة الهجرة عن فتح باب التقديم للباحثين عن فرصة تدريب مهني في ألمانيا بمجالات الفندقة والضيافة والخبازة والتشييد والبناء، بالإضافة إلى مجالات الصرف الصحي وتكنولوجيا التدفئة وتكييف الهواء، والموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 8 أكتوبر 2022.