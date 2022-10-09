«تراثنا».. معرض يكتشف كنوز الحرف اليدوية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - افتتح المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الفترة من 9-15 أكتوبر الحالى، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية.





ويوضح الفيديوجراف، أهداف المعرض الذى يمثل محاولة لاكتشاف كنوز الحرف اليدوية ويهدف يهدف إلى ترويج الحرف التراثية وتبادل الخبرات بين الحرفيين ويفتح أسواقا تصديرية للمشغولات الفريدة حول العالم. ولا يكتفى معرض تراثنا لعرض المشغولات والأعمال اليدوية والحرفية والفنية وإنما يشجع من يريد تعلم الحرف اليدوية لبدء مشروعهم الخاص ويتيح الفرصة للحرفيين لاستعراض قطعهم الفنية المتنوعة.

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