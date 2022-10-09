البيئة تنظم تدريبا حول آليات تصميم المنتجات اليدوية بمحمية وادى الجمال

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة البيئة، من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى (المرحلة الثالثة)، برنامجا تدريبيا حول أحدث آليات تصميم المنتجات اليدوية والتراثية بمحمية وادى الجمال؛ لزيادة جودة المنتجات الحرفية التقليدية وخلق منتج يواكب تطلعات السائح ويربطه بتراث المحميات ويعرفه بها.





وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أنه تم تنظيم هذا البرنامج بمشاركة خبراء فى تصميم المنتجات التراثية والسياحية التى تعكس الطابع البيئى والثقافى والطبيعى للمحمية؛ استمرارا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتنمية المجتمعات المحلية وحرفهم ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "cop27" بشرم الشيخ الشهر المقبل.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن البرنامج يهدف إلى تدربب عدد من فتيات قرى (أبو غصون، حماطة، برانيس) بمحمية وادى الجمال من العاملات فى قطاع الحرف اليدوية على الأساليب الحديثة بتصميم المصنوعات اليدوية لتحقيق التكامل بين الحفاظ على التراث التقليدى للمجتمع المحلى والأساليب العصرية للمنتج للتأكيد على أهمية الاستثمار فى الإنسان خاصة المرأة بما يعود بالنفع على صون وحماية الموارد الطبيعية للمنطقة.

وأضافت أنه تم التخطيط والإعداد للبرنامج وفق أحدث المعايير العلمية فى آليات تصميم المنتجات اليدوية التراثية والبيئية وبعد القيام بدراسات لتقييم وتطوير الحرف اليدوية فى القرى المحيطة بالمحمية من قبل خبراء بمجال التسويق السياحى وتطوير المنتجات اليدوية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وأهميتها التراثية والبيئية لاكتساب المنتج طبيعة عالمية.

ويأتى هذا البرنامج فى إطار برامج المشروع لحماية الموارد الطبيعية من خلال توفير آليات جديدة وغير تقليدية لتوليد الدخل للمجتمعات المحلية داخل وحول المحميات تحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على الحرف والمنتجات البيئية والتراثية كأحد أهم المقومات الأساسية للمجتمعات المحلية والتى تعمل الوزارة على المحافظة عليها مع تطوير جودتها لربط المجتمع بالمحمية وصونها وبما يساهم فى رفع الوعى البيئى بأهمية المحميات والموارد الطبيعية والحفاظ عليها.