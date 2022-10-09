مفتى الجمهورية يستقبل وزير الحج السعودى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على رأس وفد سعودى رفيع المستوى، فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها معاليه لمصر.





وأثنى المفتى على المجهودات الكبيرة التى تقوم بها المملكة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وما تقدمه من خدمات وتيسيرات للمسلمين من أجل أداء مناسك العمرة والحج، مؤكدًا أن هناك طفرة وتطورًا كبيرًا شهده موسم الحج العام الماضى خصوصا فى استخدام التحول الرقمى فى تنظيم أداء المناسك بسهولة ويسر.

وأكد المفتى أن الفقه الإسلامى فيه من التيسير الكثير الذى يسهل على المسلمين أداء مناسك الحج والعمرة وعبادة الله دون تضييق وفى كل الأحوال والظروف، بما يبيِّن سماحة الشريعة الإسلامية وملاءمتها لكلِّ زمان ومكان.

وأشار إلى أن العقل السليم أبدع على مرِّ العصور فى الثروة الفقهية التى تركها العلماء، والتى تضمُّ فى طيَّاتها حلولًا لكل المسائل والمواقف التى قد يتعرَّض لها المسلم، وفيها من التيسير ما يجعل حياة المسلمين وعباداتهم تسير فى سهولة ويسر.

من جانبه، أشاد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج السعودى، بما تقوم به دار الإفتاء المصرية من مجهودات كبيرة تحت قيادة فضيلة الدكتور شوقى علام، وتعاملها مع الفتاوى بحرفية شديدة والتيسير على المسلمين.

كما ناقش معاليه المفتى في بعض المسائل المتعلقة بمناسك الحج والعمرة وأحكام التيسير التى يتضمنها الفقه الإسلامى، والتشاور حول ما يمكن أن يتم عمله من إجراءات للتيسير على المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام مستقبلًا.