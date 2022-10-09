عاجل- سامح شكرى: العلاقات بين مصر واليونان باتت استراتيجية

جدة - نرمين السيد - وقال شكرى إن العلاقات باتت استراتيجية، وهناك عمل على دفع العلاقات التجارية بين الجانبين، لاسيما فى قطاع الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران اليوم الأحد عقب مباحثاتهما بالقاهرة.

ورحب شكرى بنظيره اليونانى، خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا، مشيرا إلى أن المباحثات المثمرة تركزت على مجمل أوجه العلاقات بين القاهرة وأثينا، وتعزيزها فى شتى المجالات، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا.

وأضاف شكرى، إن العلاقات باتت استراتيجية، بكل ما تعنيه الكلمة من تضامن بين البلدين، لافتا إلى الالتزام باستمرار التنسيق والعمل على دفع العلاقات التجارية بين الجانبين، وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة.

وتابع أن مصر واليونان وقعتا قبل عامين، اتفاقا لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وهو اتفاق جوهرى ونتلزم بما يحققه لنا من مصالح، مذكرا بأن هذا الاتفاق أبرم وفقا لقواعد القانون الدولى.