مصر وألمانيا تبحثان تفعيل الشريحة الأخيرة من المرحلة الثانية لمبادلة الديون

جدة - نرمين السيد - وناقش الجانبان -وفق بيان صادر عن وزارة التعاون الدولى، اليوم الأحد- مجالات التعاون المشترك فى إطار أولويات الدولة التنموية، وموقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى التعاون المصرى - الألمانى تحت مظلة برنامج (نوفى) والتحضير للمفاوضات الحكومية المصرية- الألمانية لعام 2022.

وتطرقت المشاط، خلال اللقاء، إلى برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، والذى يعد من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوى التعاون الثنائى مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالى قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية - الألمانية 240 مليون يورو، تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية.

وأشارت إلى قيام وزارة التعاون بإطلاق برنامج (نوفى) لجذب التمويلات التنموية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لمشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، منوهة بأن هذا البرنامج يعد الآلية التى تعمل وزارة التعاون من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء والتى تأتى فى طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر.

ولفتت إلى الاستعدادت الجارية من جانب فريقى عمل وزارتى التعاون والاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية بشأن المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022 والمقرر عقدها بعد مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، للاتفاق بشكل نهائى على المشروعات التى سيتم تخصيص تمويل لها من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2022 لدعم الأولوية الوطنية للمشروعات المتعلقة بقطاعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة ودعم التنافسية بالقطاع الخاص وتعزيز الحكومة والإصلاح الإدارى.

واستعرضت المشاط جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائى ووضع حلول للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الغذاء من توفير السلع الأساسية وتوفير واردات القمح، مشيدة بالتمويل المقدم من الجانب الألمانى بقيمة 20 مليون يورو كمنحة لدعم الأمن الغذائى بمصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى والتنسيق الجارى مع برنامج الأغذية العالمى بشأن هذا التمويل.

ومن جانبه، أشاد ماريو ساندر بالجهود المبذولة من جانب وزارة التعاون الدولى للترويج لبرنامج (نوفى)، مؤكدا أن الحكومة الألمانية مهتمة بالمساهمة فى تنفيذ المشروعات المدرجة تحت مظلة برنامج (نوفى) وسيتم التنسيق مع وزارة التعاون بشأن التفاصيل الفنية النهائية لهذه المشروعات فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وقال إن الحكومة الألمانية تعتزم المشاركة فى قمة المناخ(كوب 27) بوفد رفيع المستوى، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية لأبرز المشروعات الناجحة فى مصر والتى توثق قصص النجاح المصرية - الألمانية فى مجال التعاون التنموى، مثل مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد تم الاتفاق على قيام فريقى عمل وزارة التعاون الدولى والسفارة الألمانية بالقاهرة بالتنسيق لهذه الزيارة.

وأشار إلى الجهود المبذولة من الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحديث وثيقة (المساهمات المحددة وطنيا) فى يونيو 2022، والتى تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال تكثيف استخدام الطاقة المتجددة، والتوسع فى مشروعات الربط البينى الإقليمية والتحول إلى شبكة ذكية باستخدام تقنية جديدة مثل العدادات الذكية.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية تسريع كافة الإجراءات والموفاقات الخاصة بعدد 14 وثيقة تعاون إنمائى، لدعم تنفيذ عدة مشروعات فى قطاعات إدارة المخلفات الصلبة، والبيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم الفنى، والتدريب المهنى، والهيدروجين الأخضر، والرى، والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة؛ تمهيدا لتوقيعهم أثناء قمة المناخ(كوب 27).

وكانت الحكومة الألمانية وافقت على تخصيص الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية ضمن برنامج مبادلة الديون بقيمة 80 مليون يورو، وتم صرف جزء منها بقيمة 26 مليون يورو فى مشروع التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى.

ويجرى التنسيق فى الفترة الحالية بشأن التمويل المتبقى من الشريحة الثالثة بقيمة 54 مليون يورو لدعم تنفيذ مشروعات تتعلق بالمناخ والاقتصاد الأخضر وفقا لأولويات الجانبين المصرى والألمانى.

ويأتى اللقاء فى إطار حرص الوزارة على عقد اللقاءات الدورية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين؛ لمتابعة محفظة المشروعات الجارية وحل أية عوائق تواجه تنفيذها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من التمويلات المتاحة للمشروعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتكيف المناخى.

يذكر أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعا فى صورة قروض ومنح دعم فنى ومساهمات مالية استفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحى، والرى، والدعم المائى، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفنى، والتدريب المهنى، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإدارى، والمرأة، والشباب والتنمية الاجتماعية.