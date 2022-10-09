جدة - نرمين السيد - قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن الدولة تعمل على تنمية الثروة الحيوانية من خلال التحصين ضد أى أمراض أو فيروسات، وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة، مشيرا إلى تضافر جهود كافة الأجهزة وتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة.





وأكد المحافظ، فى بيان اليوم الأحد، متابعته لفعاليات الحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة التى بدأت 4 أكتوبر الجارى وتستمر أعمالها حتى الانتهاء من أعمال التحصين لجميع رؤوس الأغنام والماعز بالقرى والمراكز والأسواق والكمائن الحدودية بنطاق المحافظة، موجها بتوعية أصحاب رؤوس الأغنام والماعز بالتحصين للحفاظ عليها من الأمراض. من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية السيد الحسنين أن الحملة تستهدف التحصين لرؤوس الأغنام والماعز (فقط) وإجمالى ماتم تحصينه خلال يومين منذ بدء الحملة 2964 رأس أغنام وماعز على مستوى مراكز وقرى وأسواق المحافظة، لافتا إلى قيام المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الدقهلية: الدولة تعمل على تنمية الثروة الحيوانية من خلال التحصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.