نجاح خامس عملية لإصلاح تشوه بالعمود الفقرى بمستشفى بنى سويف الجامعى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور منصور حسن، نجاح فريق من قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفيات الجامعية فى إجراء جراحة دقيقة لإصلاح تشوه واعوجاج بالعمود الفقرى لفتاة فى العشرينات من عمرها نتيجة عيوب خلقية بالعمود الفقرى، لافتا إلى أنها من أصعب وأعقد عمليات العمود الفقرى، وأنها العملية الخامسة التى يجريها القسم.





وأوضح حسن - فى تصريح اليوم الأحد - أنه تم إجراء العملية الجراحية بدقة عالية وخرجت المريضة فى صحة جيدة لاستكمال العلاج بقسم جراحة المخ والأعصاب.

من جانبه، أكد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف، الدكتور محمد شعبان، سعى المستشفى لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية بالغة الصعوبة والدقة، الأمر الذى يعد تطورا ومجهودا كبيرا للمنظومة الصحية بالمحافظة.

على صعيد متصل، قال رئيس جامعة بنى سويف إن كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالتعاون مع قسم الصحة العامة بكلية الطب البشرى، أطلقت مبادرة صحية لقياس سوء التغذية لدى الطلاب والعاملين بالجامعة طوال شهر أكتوبر الجارى وحتى الأول من نوفمبر بمقر مجمع التعليم الصناعى.

وأوضح رئيس الجامعة - فى بيان اليوم - أن تلك المبادرة تأتى فى إطار الاهتمام بالصحة العامة لأبناء الجامعة، وانطلاقا من الدور الذى تتبناه الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال الاهتمام بصحة المصريين.

وأشار إلى أن المبادرة شملت التأكيد على عدد من النصائح الهامة لحياة صحية جيدة؛ تمثلت فى الحفاظ على تناول المياه بكميات كبیرة، وتجنب الإكثار من المشروبات الغازية، وتناول خمس وجبات فى الیوم على فترات زمنية متساویة، وعدم ترك ممارسة الرياضة یومیا، وتجنب السھر لساعات متأخرة، والإكثار من تناول الأطعمة الطبيعة وتجنب المصنعة منها، وتناول الكثير من الفواكه والخضروات؛ فھى مصدر غنى بالألیاف والڤیتامینات ومضادات الأكسدة.