عاجل- الرئيس يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أ.ح أحمد فتحى خليفة، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء كمال وفاء، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، واللواء أ.ح محرز عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، واللواء أ.ح بكر البيومى مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أ.ح أكرم الجوهرى، مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء محمد سعيد، مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التى تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفورى مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين وكذلك مع كل أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات، وللتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية فى كل أنحاء البلاد لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وصون أصول الدولة الآخذة فى النمو والتطور.

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية، والتى تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تامة وخلال إطار زمنى محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، سعياً نحو ربط كل عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسى وغرفة عمليات تخصصية فى كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية.