حجازي يقرر إنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن إنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين، وأهمية دورهم الأصيل في تطوير منظومة التعليم، وتيسيرًا لهم.

وجهت الوزارة بإنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وتكون تحت رئاسة مدير المديرية مباشرًة، "بعد العرض على المحافظ" ويكون اختصاصها، التواصل مع جميع المعلمين بالمديريات التعليمية لتلقى أي شكاوى خاصة بهم، ودراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين، ودراسة وبحث أى مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم.

على أن يتم تقديم تقرير بجميع الشكاوى والمقترحات إلى مسئول الوحدة بالوزارة لعرضها على الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم شهريًا.